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        Rize'de iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Rize'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:27
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        Rize'de iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Rize'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın giriş katında Sönmez Avcılar'a ait oto aksesuar deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rize Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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