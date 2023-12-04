Rize'de iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Rize'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rize'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın giriş katında Sönmez Avcılar'a ait oto aksesuar deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rize Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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