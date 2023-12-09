Rize'de doktor adayları, Trabzon'da çocuklar Gazze için yürüdü Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, Trabzon'da ise çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, Trabzon'da ise çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan İrfan Avdan, işgalci İsrail'in Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını söyledi.

Gazze'deki büyük katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurgulayan Avdan, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek, kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." dedi.

Avdan, İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin hayatının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Trabzon'da çocuklar Gazze'deki akranları için yürüdü

Trabzon'da, "Özgür Gazze için Çocuk Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Özgür Mescid-i Aksa Platformunca organize edilen etkinliğe aileleri ile katılan çocuklar, Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Gazze'de çekilen çeşitli fotoğrafları taşıyan çocuklar, yürüyüş sırasında "Çocuklar ölmesin, çocuklar büyüsün", "Gazze, Trabzon omuz omuza", "Filistin'de iyilik kötüleri yenecek" sloganları attı.

Yoğun katılımın olduğu gruptaki çocuklardan bazıları, alanda kurulan platforma çıkarak şiir ve ilahi okudu.

11 yaşındaki Muhammed Kayra Şeras'ın, Gazzeli çocuklara hitaben yazdığı mektubu okudu etkinlik, duanın ardından tamamlandı.