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        Rize'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Rize'de trafik kazasında yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:41
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        Rize'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Rize'de trafik kazasında yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

        Ambarlık köyünün Çimenli mevkisinde Merve D. (26) yönetimindeki plakası henüz belirlenmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü.

        Yaklaşık 15 metreden düşen otomobilin sürücüsü ile annesi Emine ve babası Mustafa D, yaralandı.

        Araçta sıkılan yaralılar, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan Merve D, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne ve babası ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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