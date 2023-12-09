Rize'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Rize'de trafik kazasında yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Ambarlık köyünün Çimenli mevkisinde Merve D. (26) yönetimindeki plakası henüz belirlenmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü.

Yaklaşık 15 metreden düşen otomobilin sürücüsü ile annesi Emine ve babası Mustafa D, yaralandı.

Araçta sıkılan yaralılar, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Merve D, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne ve babası ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.