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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:12
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligin son haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Rize temsilcisi, 21 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı İbrahim Olawoyin yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Ankara'da tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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