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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Emirhan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:13
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Emirhan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

        Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimiz insanız ve hepimiz insan kalmalıyız. Bu yaşanan insanlık dışı olay maçın önüne geçmiştir. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Büyük Rizespor taraftarı yaşadığım üzüntünün farkındadır. Desteğini esirgemeyen taraftarımızla yolumuza güvenle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Emirhan Topçu, dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının 90+5. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

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