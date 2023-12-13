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        Rize'ye, fırtınanın yol açtığı hasarlar nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralık ödenek

        Rize'de, 26 Kasım'da yaşanan fırtına nedeniyle oluşan çatı hasarlarının giderilmesi için 10 milyon liraya yakın ödenek aktarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:35
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        Rize'ye, fırtınanın yol açtığı hasarlar nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralık ödenek
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        Rize'de, 26 Kasım'da yaşanan fırtına nedeniyle oluşan çatı hasarlarının giderilmesi için 10 milyon liraya yakın ödenek aktarıldığı bildirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, fırtınadan sonra yapılan çalışmalarda, 298 konutta çeşitli düzeylerde çatı hasarı tespit edildiğini söyledi.

        Hasar tespitinin ardından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Baydaş, "Yapılarla ilgili 3 milyon 466 bin lira acil yardım ve hasar ödeneği geldi. Bunların dağıtımına başladık, 530 bin liralık kısmını dağıttık. Kalanını da bir hafta içerisinde dağıtıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

        Baydaş, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı okullarda da hasarlar meydana geldiğini kaydederek, "Onların tespiti de yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarımızda meydana gelen hasarlarla ilgili 6,5 milyon lira ödenek tahsisinde bulundu. Onların da hasarlarının giderilmesi için çalışmalar başlamıştı. En kısa sürede bunları da tamamlamış olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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