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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:43
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir otomobilde 9'u ses sistemine gizlenmiş 15 tabanca ile 103 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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