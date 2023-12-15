DHMİ'den Rize-Artvin Havalimanı'nda "sahipsiz köpek sorunu" iddialarına ilişkin açıklama:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, bazı gazetelerde ve haber sitelerinde yer alan Rize-Artvin Havalimanı'nda sahipsiz köpeklerin görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

DHMİ'den yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık'ta Rize-Artvin Havalimanı nizamiye kapısına yaklaşan bir grup sahipsiz köpeğin, görevlilerin talebi ile ilgili kamu kuruluşlarından gelen ekipler tarafından çok kısa bir süre içerisinde toplanarak barınaklara götürüldüğü belirtildi.

Çalışma sırasında hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen özenli bir çalışmayla birkaç saat içinde çözüme kavuşturulan bir sorunun, süreklilik gösteren bir durummuş gibi kamuoyuna duyurulması gerçeği yansıtmamaktadır. Havalimanlarımıza yaklaşan sahipsiz köpeklerin içeriye girerek yolcularımızı rahatsız etmemesi için gerekli tüm fiziki önlemler alınmıştır. Tüm havalimanlarımızda olduğu gibi, Rize-Artvin Havalimanı'mızda da bu konuda eğitimli personelimiz ve güvenlik görevlilerimiz, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için 7/24 görevleri başındadır."