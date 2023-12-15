Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        DHMİ'den Rize-Artvin Havalimanı'nda "sahipsiz köpek sorunu" iddialarına ilişkin açıklama:

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, bazı gazetelerde ve haber sitelerinde yer alan Rize-Artvin Havalimanı'nda sahipsiz köpeklerin görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        DHMİ'den Rize-Artvin Havalimanı'nda "sahipsiz köpek sorunu" iddialarına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, bazı gazetelerde ve haber sitelerinde yer alan Rize-Artvin Havalimanı'nda sahipsiz köpeklerin görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

        DHMİ'den yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık'ta Rize-Artvin Havalimanı nizamiye kapısına yaklaşan bir grup sahipsiz köpeğin, görevlilerin talebi ile ilgili kamu kuruluşlarından gelen ekipler tarafından çok kısa bir süre içerisinde toplanarak barınaklara götürüldüğü belirtildi.

        Çalışma sırasında hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yürütülen özenli bir çalışmayla birkaç saat içinde çözüme kavuşturulan bir sorunun, süreklilik gösteren bir durummuş gibi kamuoyuna duyurulması gerçeği yansıtmamaktadır. Havalimanlarımıza yaklaşan sahipsiz köpeklerin içeriye girerek yolcularımızı rahatsız etmemesi için gerekli tüm fiziki önlemler alınmıştır. Tüm havalimanlarımızda olduğu gibi, Rize-Artvin Havalimanı'mızda da bu konuda eğitimli personelimiz ve güvenlik görevlilerimiz, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için 7/24 görevleri başındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Rize'de yola inen ayı cep telefonu ile görüntülendi
        Rize'de yola inen ayı cep telefonu ile görüntülendi
        Türk bilim insanlarının 8'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor
        Türk bilim insanlarının 8'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Rize'ye, fırtınanın yol açtığı hasarlar nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralı...
        Rize'ye, fırtınanın yol açtığı hasarlar nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralı...
        Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'tan hakem Meler'e ziyaret
        Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'tan hakem Meler'e ziyaret
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Emirhan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldır...
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Emirhan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldır...