Rize'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, şüpheliler M.Y, K.Y, B.Ö, Z.G. ve N.G. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.​​​​​​​

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