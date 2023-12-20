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        Rize'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:34
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        Rize'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, şüpheliler M.Y, K.Y, B.Ö, Z.G. ve N.G. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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