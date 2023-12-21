Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Midtsjö, Thuram, Halil Akbunar, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 Varesanovic (Çaykur Rizespor),

Sarı Kartlar: Dk. 23 Welinton, Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor)

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