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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:47
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

        Ligde son hafta sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yenen Rize temsilcisi, 25 puan ile 6. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Atilla Mocsi'nin durumu maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ise kadroda yer alacak.

        Yeşil-mavili ekip, son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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