Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

        Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir kişinin çantasında yaptıkları aramada 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerin ardından silah kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

        E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü
        Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü
        Ayder'de jeotermal keşif
        Ayder'de jeotermal keşif
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde ulaşım normale döndü
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde ulaşım normale döndü
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli ulaşıma kapandı
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli ulaşıma kapandı
        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı (2)
        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı (2)
        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı
        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı