Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir kişinin çantasında yaptıkları aramada 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerin ardından silah kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.