Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Alberk Koç ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'da Alberk Koç ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Sol bek oyuncusu, bu sezon lig ve kupada 31 dakika yeşil-mavili formayı giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Selin vurduğu Çayeli'nde taşkına neden olan köprülere yıkım kararı
        Selin vurduğu Çayeli'nde taşkına neden olan köprülere yıkım kararı
        Rize'de, Kalkandere OSB'de atölye yangını
        Rize'de, Kalkandere OSB'de atölye yangını
        Rize'de mobilya firmasına ait depo yandı
        Rize'de mobilya firmasına ait depo yandı
        Çaykur Rizespor'da "gençlik aşısı" tuttu
        Çaykur Rizespor'da "gençlik aşısı" tuttu
        Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Doğu Karadeniz'de ulaşım sağlanamayan 395 köy yolundan 287'si açıldı
        Doğu Karadeniz'de ulaşım sağlanamayan 395 köy yolundan 287'si açıldı