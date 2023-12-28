Çaykur Rizespor'da Alberk Koç ile yollar ayrıldı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sol bek oyuncusu, bu sezon lig ve kupada 31 dakika yeşil-mavili formayı giydi.