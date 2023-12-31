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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisiyle mücadelemiz amansız devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:53
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisiyle mücadelemiz amansız devam ediyor." dedi.

        Çeşitli programlar için geldiği Rize'de valiliği ziyaret ederek, Vali İhsan Selim Baydaş ile görüşen Karaloğlu, bakanlık olarak vatandaşların huzur içerisinde yeni yıla girebilmesi için ülke genelinde tedbir aldıklarını anlattı.

        Yeni yılda 208 bin personelin görevlendirildiğini ifade eden Karaloğlu, "167 bin emniyet, 38 bin jandarma ve 2900 sahil güvenlik personeliyle ülke genelinde huzuru güvenliği esenliği sağlamak, vatandaşımızın huzur içerisinde yeni yıla girebilmesini temini arkadaşlarımız görev başında. Biz de inşallah Rize'de, vatandaşımızın Rize için huzurunu güvenliğini sağlayan arkadaşlarımızı görev başlarında ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşın huzurunu bozan her türlü suçla mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bir taraftan başta terör suçlarıyla amansız mücadelemiz devam ediyor. Daha bugün 3 terör mensubunu Mardin'de jandarmamız etkisiz hale getirdi. Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisi ile mücadelemiz amansız devam ediyor."

        Türkiye Yüzyılı'nının 2024 ile başlayacağını söyleyen Karaloğlu, "2024 yılı Türkiye yüzyılın ilk yılı olacak. Türkiye yüzyılının 16 maddesinden bir tanesi de 'Huzurun 100 yılı olsun.' istiyoruz. Onun için vatandaşın huzurunu bozan her türlü eylemle mücadelemiz yeni yılda da inşallah İçişleri Bakanlığı olarak devam edecek." dedi.

        Herkesin yeni yılını kutlayan Karaloğlu, ardından Rize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Rahmi Metin ile görüştü.

        Ardından Karaloğlu, beraberinde Baydaş, Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Sahil Güvenlik SAGET-34 Bot Komutanı Başçavuş Kürşat Taştan ile itfaiye, sahil güvenlik karakol komutanlığı, il jandarma komutanlığını ziyaret etti.

        Karaloğlu, burada askerlik yapan ikizler Kemal ve Kenan Saraç ile bir süre görüştükten sonra babaları Ali İhsan Saraç'ı arayarak yeni yılını kutladı. Baba Saraç, şaka olduğunu düşününce "Yok şaka değil. Rize'deyim. Hem yeni yılınızı kutlayalım hem de çocuklarla görüştürelim." yanıtını verdi.

        Münir Karaloğlu, ikiz kardeşlerin paralı askerlik yapmak istememeleri nedeniyle kendilerini tebrik etti, konuşmanın ardından babayla asker çocuklarını telefonla konuşturdu.

        Polis uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine çikolata ikram eden Karaloğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personele başarı diledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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