Çaykur Rizespor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıktan kurtulan Attilla Mocsi de antrenmanda yer aldı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.