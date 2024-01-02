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        Çaykur Rizespor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:21
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        Çaykur Rizespor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlıktan kurtulan Attilla Mocsi de antrenmanda yer aldı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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