Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Metin, kentte coşkuyla karşılandı

        AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Rahmi Metin, kalabalık grup tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Metin, kentte coşkuyla karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Rahmi Metin, kalabalık grup tarafından coşkuyla karşılandı.

        İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Rize Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Metin'in kente gelişi dolayısıyla partililer Rize-Artvin Havalimanı'nda toplandı.

        Metin, konvoy eşliğinde TOGG otomobili kullanarak AK Parti İl Başkanlığına geldi. Yakılan meşaleler arasında partiye gelen Metin, partililere hitap etti.

        Metin, görev için tekrar kendisinin aday gösterilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum dünya liderimize şükranlarımı arz ediyorum. 5 yıldır hizmetle müşerref olduğumuz, emanet bilerek gözümüz gibi baktığımız, halka hizmeti Hakk’a hizmet bilerek gece-gündüz çalıştığımız, ana-baba ocağımız Rize'mizin 5 yıl daha emrindeyiz inşallah. Sadece üstlendiğimiz vazife gereği değil, bu şehirde yaşayan bir vatandaş olarak temennimiz, şehrimizi hak ettiği gibi daha iyiye, daha güzele ulaştırmaktır." dedi.

        Rize Belediye Başkanlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." sözünü düstur edindiğini kaydeden Metin, şöyle devam etti:

        "Şehrimizin bütün beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz. Tüm vekillerimiz ile beraber, teşkilatımızla beraber kardeşçe, dostça şehrimiz için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Geçen 5 yıllık süreçte, insan ve çevre odaklı çalışmalarımızla, hemşerilerimizin de destekleriyle güzel işler başardık. Altyapısıyla- üstyapısıyla, kentsel dönüşümleriyle yerel mimariyi koruyan ve doğayla bütünlük sağlayan çalışmalara imza attık. Yeni dönemdeki temennimiz de aynı şekilde; şehrimizin kimliğini ortaya çıkaracak, çekiciliğini artıracak hizmetlerde bulunmak, ortak akıl ile yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir inşa etmektir. Millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan, dinleyerek, anlayarak, çözümler üreterek, gönüller yaparak çalışmaya devam edeceğiz."

        "Makamı güçlü kılmaktır asıl olan, makamdan güç almak değil" düşüncesi ile milletine hizmet etmeyi sürdüreceğine değinen Metin, "Türk siyaset tarihine damga vuran AK Parti'nin neferleri olmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile Rize'mizi geleceğe taşımak ve şehrimizin her bir köşesine hizmet götürmek için canla başla yola devam." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor'da John Mary ile yollar ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da John Mary ile yollar ayrıldı
        Beşiktaş kafilesi Rize'de
        Beşiktaş kafilesi Rize'de
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başladı
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başladı
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Beşiktaş ile yapacakları maçı değer...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Beşiktaş ile yapacakları maçı değer...
         Karadeniz somonu atığından `yerli protein´li geri dönüşüm
         Karadeniz somonu atığından `yerli protein´li geri dönüşüm