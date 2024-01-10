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        Rize Denizcilik Müzesi ziyarete açıldı

        Rize Belediyesince hayata geçirilen Rize Denizcilik Müzesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:20
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        Rize Denizcilik Müzesi ziyarete açıldı
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        Rize Belediyesince hayata geçirilen Rize Denizcilik Müzesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Vali Vekili Murat Öztürk, Boğaz Mahallesi Deniz Feneri Sosyal Tesisleri içerisinde oluşturulan müzenin açılışında, bu tarz mekanların Karadeniz'e, Rize'ye değer kattığını söyledi.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin de denizcilik adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

        Rize Denizcilik Müzesinin, kentte müze kültürünü başlatma adına çok değerli eserlerin barındırıldığı bir mekan olduğunu belirten Metin, şu değerlendirmede bulundu:

        "Denizcilik kültürü olan bir şehiriz. Rize'de Millet Bahçesi içerisinde kent müzesi yani topoğrafya müzesi anlamında farklı meslek gruplarının da müzesini sergilemiş olacağız. Daha spesifik alana hitap ettiği için Türkiye'de çok az bulunan müzelerden biri olacak."

        Metin, müzelerin geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu vurgulayarak, "Denizcilik hem kültürümüzü çeşitlendirmiş hem de ticaretimizi zenginleştirmiştir." dedi.

        Konuşmaların ardından Öztürk ve Metin, müzenin açılışını gerçekleştirdi.

        Geleneksel teknelerin yer aldığı müzede, Karadeniz'deki balık türleri ve denizcilikte kullanılan materyaller sergileniyor.

        Tekne yapımının anlatıldığı, maket ve takaların yer aldığı müzenin girişinde ayrıca Rize'nin eski fotoğrafları da ziyaretçileri karşılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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