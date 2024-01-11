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        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:20
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        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Sinan Osmanoğlu çalışmada yer almadı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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