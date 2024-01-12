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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:55
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle Özbekistan Milli Takımı'nda olan Khusniddin Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu ve Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

        Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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