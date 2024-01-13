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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 74 Eray Korkmaz), Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Barasi), Michut (Dk. 46 Manev), Stambouli (Dk. 79 Nani), Akintola, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 İzzet Çelik), Emre Akbaba

        Gol: Dk. 54 Mocsi (Çaykur Rizespor)

        Sarı kart: Dk. 73 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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