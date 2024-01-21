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        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:59
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        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Osman Demir yönetimindeki antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması, diğerleri ise koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Olawoyin çalışmada yer almadı.

        Teknik direktör İlhan Palut, gribal enfeksiyon nedeniyle çalışmaya katılmadı.

        Rize temsilcisi, yarını izinli geçirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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