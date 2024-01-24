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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:59
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, 32 puan ile ligde 5. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımından sakat dönen Alikulov ile sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise sakatlığının devam ettiği, Teknik Direktör İlhan Palut'un sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde karar vereceği öğrenildi.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

        Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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