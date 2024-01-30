Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, kısa pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Khusniddin Alikulov ile Janne-Pekka Laine çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.