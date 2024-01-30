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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:09
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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenman, kısa pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Khusniddin Alikulov ile Janne-Pekka Laine çalışmada yer almadı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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