Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yermişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Cebrail Karayel, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ndao, Ethemi
Sarı kart: Dk.45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
RİZE
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