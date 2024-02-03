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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:39
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yermişken

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Cebrail Karayel, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ndao, Ethemi

        Sarı kart: Dk.45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        RİZE

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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