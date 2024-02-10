Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi Rize'de toprağa verildi

Üç gün önce ambulans uçakla İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 29 yaşındaki futbolcu, dün hayatını kaybetmişti.

Arıman, deplasmanda Kars 36 Spor ile 4 Şubat'ta oynanan karşılaşma sonrasında karaciğer enfeksiyonu teşhisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Arıman için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra takım arkadaşları katıldı.

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