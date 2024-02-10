Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi Rize'de toprağa verildi
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Rize Özel İdarespor'un kaptanı Fatih Kaan Arıman, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Rize Özel İdarespor'un kaptanı Fatih Kaan Arıman, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.
Arıman için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra takım arkadaşları katıldı.
Futbolcunun cenazesi, kılınan namazın ardından Camidağı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Arıman, deplasmanda Kars 36 Spor ile 4 Şubat'ta oynanan karşılaşma sonrasında karaciğer enfeksiyonu teşhisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Üç gün önce ambulans uçakla İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 29 yaşındaki futbolcu, dün hayatını kaybetmişti.
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