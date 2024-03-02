Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'nin kurtuluş gününün milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, onurlu direnişinin zaferi ve vatan sevgisinin bir ifadesi olduğunu söyledi.

        Rize'nin kurtuluşunun, geçmişin öğretileriyle donanmış geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyen bir şehir olma kararlılığının bir yansıması olduğunu belirten Metin, "Rizeliler sadece Rize ve çevresinin savunulmasıyla yetinmemiş, diğer bölgelerde de vatan savunmasına gönüllü katılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı ve kongreler döneminde Rize'miz hep önemli rol oynamıştır. 106 yıl önce Rize'mizin düşman işgalinden kurtuluşu milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kahramanlıkla mümkün olmuştur. Bu zafer, geçmişin çilesini, zahmetini ve fedakarlıklarını içinde barındıran bir kazanımdır." dedi.

        Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık'
        'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık'
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
        Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
        Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası sona erdi
        Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası sona erdi
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah...
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah...
        Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Rize'de başladı
        Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Rize'de başladı
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendir...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendir...