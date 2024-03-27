AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Biz siyasi rekabeti projeler üzerinden sürdürmeyi hedefleyen ve bu konuda pratiği olan bir siyasi anlayışa sahibiz." dedi.

Yazıcı, Rize'de Kültür Park'ta sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, Türk toplumunun yardım sever olduğunu belirtti.

Dünyada en çok yardım eden ülkelerin başında Türkiye geldiğini ifade eden Yazıcı, bu çağda insanların paylaşmaktan uzak olduğunu, dünyada adaletin en çok ihlal edildiği dönemlerin yaşandığını kaydetti.

Afrika'da binlerce insanın gıdadan mahrum kaldığını, Ramazan'ın yaşandığı dönemde İsrail'in tam bir devlet terörü uygularcasına Gazze'yi aylardır bombaladığını vurgulayan Yazıcı, "Kadın çocuk demeden, adeta o insanları bir eşya gibi niteleyerek katletmeye devam ediyor. Dünyada 2. Dünya Savaşı sonrasında önemli kuruluşlar gerçekleşmiş. Birleşmiş Milletler onlardan bir tanesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Adalet Divanı bunlardan bir tanesi. 'Savaş, haksızlık, insanlık suç işlenmesin.' diye bu müesseseler hayata geçirilmiş ama bu müesseseler kuralla çalışır." diye konuştu.

İsrail'in yaptığı haksızlıkların dünyanın bir türlü engelleyemediğinin altını çizen Yazıcı, "Önleyemiyor. Bu konuda sesini yükselten ülkeler var ama en çok sesini yükselten Türkiye. Sesini yükselten lider Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü, Türkiye insan hakları söz konusu olduğunda insanlığın kazanımı ve değerler bizim için vazgeçilmez. Hak üstündür. Eninde sonunda üstün gelecek olan haktır. Onun vurgusunu yapıyoruz. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür.' vurgusunu çok daha iyi anlar olduk." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşların 5 devletten birini veto etmesi halinde işlevselliğini kaybettiğine değinen Yazıcı, şöyle devam etti: "Şimdi o devletlerden bir tanesi, Fransa'da dahil, Fransa'da onlarla birlikte hareket ediyor. Orta doğuda devlet soykırımı yapan insanlığa karşı suç işlemekten geri kalmayan hadsiz, ölçüsüz bir davranış içerisinde süreci sürdüren İsrail'in jandarmalığına soyunmuşlar. Durmuşlar, başında jandarmalık yapıyorlar. 'Aman bu vuruyor, buna kimse bir şey yapmasın, etmesin.' Korumalığını yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Çelişkiler yaşıyoruz. O devletler her yıl İnsan Hakları Raporu yayınlarla. Özellikle ABD, Avrupa. O İnsan Hakları Raporunda bile bizim ülkemizin insan hakları bakımından bir sıralamaya tabi tutan güya notlandırıyor. Şimdi orada bekçilik yapıyorlar. Dünya onlara acımalı."

Yerel seçimlere 3 gün kaldığını hatırlatan Yazıcı, Türkiye'nin 2. yüzyılının ilk seçiminin yapılacağına, tarihi önemi olduğuna dikkati çekti. Ölçülü eleştiriye açık olduklarına vurgu yapan Yazıcı, şunları kaydetti: "İnsanımız eleştiri yapar, sandığa gitti mi muhasebesini yapar. 'Kim iş üretecek, hizmet üretecek, nasıl üretecek? Türk siyasi hayatında referansı olan tek parti AK Parti'dir. 20 yıllık uygulamamız referansımızdır. Rize'ye yaptıklarımız, Rizeli hemşerilerimize referansımızdır. eksiğimiz yok mu? Var. İnşallah da bunları da bir taraftan imkanları çoğaltmak suretiyle gidereceğiz. Bugün en önemli meselemiz güvenli bir tarafa bırakalım. Güvenliğimiz açısından epey mesafe aldık. Sorun olarak devam ediyor ama güncel en önemli sorun enflasyon, hayat pahalılığı. Gerçekten, Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki kabinemiz bütün unsurlarıyla birlikte enflasyonla mücadele edici, ekonominin gerektirdiği kuralları uygulamak suretiyle çalışmalarını devam ettiriyorlar."

Enflasyondan en fazla etkilenenlerin emeklilerin bir kesimi olduğuna işaret eden Yazıcı, dezavantajlı kesimlerin satın alma güçlerine takviyede bulunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Tek millet tek vatan tek bayrak tek devlet söyleminin sadece AK Parti'ye ait olmadığını belirten Yazıcı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Rabia dediğimiz dört işaret sadece AK Partililerin önem verdiği bulgular değil. Biz sadece hatırlatıp altını çiziyoruz. Herkesin ortak değeridir bunlar. Biz siyasi rekabeti projeler üzerinden sürdürmeyi hedefleyen ve bu konuda pratiği olan bir siyasi anlayışa sahibiz. Eminim ki bu seçimde de özellikle hemşerilerimiz Rizeliler bir numara olacak şekilde ilçelerimizi le birlikte bunu sergileyeceğiz. Yerel seçim olmakla birlikte seçimlerin Türkiye siyasetini etkileyecek bir boyutu da olabilir. Bunu yakından takip edenler bu analizi yapıyor. İnşallah milletimiz de Türkiye aleyhinde sonuç doğurmayı isteyenlere fırsat vermeyecek. Hep birlikte cumhuriyetin 2. yüzyılının temelini güçlendirmek suretiyle yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."