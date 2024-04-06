Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

Rize'de görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da katıldı.

Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Güzel, işgalci İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırıma devam ettiğini söyledi.

Binlerce insanın şehit edildiğini, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını belirten Güzel, "Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Gazze'de hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane neredeyse kalmadı." diye konuştu.

Güzel, gücün el değiştireceği günlerin geleceğine inandıklarını vurgulayarak, "İşte o zaman çocuklar öldürülmeyecek, mazlumlar kurtulacak, zalimler hesap verecek. Biz bütün vicdan sahiplerine diyoruz ki adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapın, ümitsizliğe kapılmayın." dedi.