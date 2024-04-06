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        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 19:37 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:37
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        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular 4 günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.

        Koşu ile başlayan antrenman, kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahadaki çift kale maçla tamamlandı.

        Takımda, ameliyat edilen Mithat Pala ve Benhur Keser çalışmada yer almadı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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