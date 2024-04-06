Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Koşu ile başlayan antrenman, kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahadaki çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular 4 günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.

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