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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:05
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahısların üzerinde yaptığı aramada, 88,3 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ile 59 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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