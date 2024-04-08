Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahısların üzerinde yaptığı aramada, 88,3 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ile 59 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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