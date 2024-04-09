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        Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:23
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        Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan Halil İbrahim Kazanbaş, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedine rastladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, cesedin yanında tüfek, ayrıca yakın bir alanda tabanca, çanta içerisinde kıyafet ile bir miktar para buldu.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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