Rize'de iki katlı ahşap ev yandı
Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yukarı İslahiye Köyü Derebaşı mevkisinde, Muhammet ve Alirıza Altaş'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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