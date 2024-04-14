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        Rize'de iki katlı ahşap ev yandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:03
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        Rize'de iki katlı ahşap ev yandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Yukarı İslahiye Köyü Derebaşı mevkisinde, Muhammet ve Alirıza Altaş'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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