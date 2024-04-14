Rize'de iki katlı ahşap ev yandı

İlçeye bağlı Yukarı İslahiye Köyü Derebaşı mevkisinde, Muhammet ve Alirıza Altaş'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

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