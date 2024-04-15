Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen ve takibe alınan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmada, kişilerin üst aramalarında 40 gram bonzai ele geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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