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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:27
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen ve takibe alınan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmada, kişilerin üst aramalarında 40 gram bonzai ele geçildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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