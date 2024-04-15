Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Sakatlığı bulunan Faye, Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Bitexen Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular koşunun ardından kısa pas çalıştı.

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