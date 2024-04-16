Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, mart ayında 72 bin 130 yolcu kullandı.
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, mart ayında 72 bin 130 yolcu kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
DHMİ verilerine göre, mart ayı içerisinde yurt içi 533, yurt dışı 5 olmak üzere toplam 538 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 72 bin 130 yolcu yararlandı.
Havalimanından bu dönemde 448 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.
DHMİ, Ocak-Mart 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 1762, yolcu trafiğinin 239 bin 882 kişi, yük trafiğinin 1683 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.
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