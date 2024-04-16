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        Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı

        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, mart ayında 72 bin 130 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:43
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı
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        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, mart ayında 72 bin 130 yolcu kullandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        DHMİ verilerine göre, mart ayı içerisinde yurt içi 533, yurt dışı 5 olmak üzere toplam 538 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 72 bin 130 yolcu yararlandı.

        Havalimanından bu dönemde 448 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

        DHMİ, Ocak-Mart 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 1762, yolcu trafiğinin 239 bin 882 kişi, yük trafiğinin 1683 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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