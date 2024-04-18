Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etti

        Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında yaşayan Burçin Öksüz, çamaşır asmak için balkona çıktığında plastik sepetteki kırıkları fark etti.

        Bu sırada 2,5 yaşındaki kızının yerden almaya çalıştığı mermi çekirdeğini gören Öksüz, Emniyet Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Mermi çekirdeğini emniyete götüren ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Burçin Öksüz, gazetecilere, balkona çıktığında sepetin parçalarını yerde gördüğünü belirterek, "Rüzgardan yere düşüp kırılmış zannettim. Kızım o sırada yerde bir şey buldu. O alıyordu, dokunmasın diye ben aldım. Sonra dikkatimi çekti. Sepete bakmamla çift taraflı mermi deliği gördüm. Bir taraftan girmiş, diğer taraftan çıkmış. Korktum ve panikledim." dedi.

        Havaların ısınmasıyla kızıyla balkona çıktığını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

        "Kızım buralarda geziyor. Yaz geldi. Biz balkonda oturacağız. Ben bu korkuyla balkonda oturamam. İnsanlar düğün yapacak ve eğlenecek diye onların düğünü benim cenazem olmamalı. Bu konuda insanları duyarlılığa davet ediyorum. Burası atış poligonu değil. Benim evimde 2,5 yaşında kız çocuğum var. Ne zaman atıldığını bilmiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Maganda kurşunu balkonda sepeti deldi
        Maganda kurşunu balkonda sepeti deldi
        Rize'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Rize'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı
        Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi
        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı