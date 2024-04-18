Çaykur Rizesporlu Varesanovic, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçını değerlendirdi:

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, altı puan değerinde zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

Varesanovic, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına, ligde iyi bir yerde olduklarını, sezon sonuna kadar bunu korumak için çalıştıklarını belirtti.

Başakşehir ile aynı hedef için oynadıklarını ifade eden Varesanovic, "Onlar da biz de Avrupa için mücadele ediyoruz. Altı puan değerinde bir maç olacak. Onlar da kazanmak isteyecek ama iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz." diye konuştu.