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        Çaykur Rizesporlu Varesanovic, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçını değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, altı puan değerinde zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:35
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        Çaykur Rizesporlu Varesanovic, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçını değerlendirdi:
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, altı puan değerinde zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

        Varesanovic, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına, ligde iyi bir yerde olduklarını, sezon sonuna kadar bunu korumak için çalıştıklarını belirtti.

        Başakşehir ile aynı hedef için oynadıklarını ifade eden Varesanovic, "Onlar da biz de Avrupa için mücadele ediyoruz. Altı puan değerinde bir maç olacak. Onlar da kazanmak isteyecek ama iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

        Deplasmanlarda zorlandıklarını dile getiren Bosna Hersekli oyuncu, "İç sahaya oranla deplasmanda istediğimiz sonuçları alamadık. Deplasman maçlarında taraftar çok değerli itici güç. Onların gelmelerini istiyoruz. İstanbulspor deplasmanında olduğu gibi gelmelerini istiyoruz. Onların desteği ile umarım kazanan oluruz." ifadelerini kullandı.

        Varesanovic, Çaykur Rizespor'un en golcü futbolcusu olduğunun hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bireysel başarıdan çok takımın başarısına odaklanmış durumdayız. Şu anda tek hedefimiz olabildiğince fazla maç kazanmak ve takımın hedeflerine ulaşması. Sezon başında hiç kimse bu takıma inanmazken belki genç takıma inanan tek kişi İlhan hocaydı. Bu takımı kurduktan sonra neler yapabildiğini gördük. Bireysel anlamda beni buraya getirerek oynama şansı verdi. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Babam uzun yıllar Türkiye'de oynadı. Bana tavsiyeler veriyor. Bu ligde olmak, onun yolunda ilerlemek beni mutlu ediyor ama şu anda kulübün hedefi Avrupa kupalarına gidebilmek ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bireysel hedeflerden çok bu hedeflerin öne çıkması daha değerli."

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