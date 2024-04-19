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        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan'da deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:03
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        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan'da deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda koşu ve kuvvet çalışması yaptı.

        Antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından tamamlandı.

        Sakatlığı devam eden Laine, Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala ise çalışmada yer almadı.

        Takım, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.

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