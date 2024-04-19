Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Sakatlığı devam eden Laine, Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala ise çalışmada yer almadı.

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda koşu ve kuvvet çalışması yaptı.

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