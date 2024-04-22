Rize Ticaret Borsası 2,5 yaprak yaş çayı 70 liradan satın alacak

"Nisan ayı içerisinde alımı yapılan elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çayın ödemesi mayıs sonunda yapılacaktır. Toplanması gereken ürün görseli ve videosu sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır. Uzun olmayan 2,5 yaprak taze sürgünler dip kısımlarından toplanmalıdır. Uzun dallı büyük yapraklar toplanmamalıdır. Kart yapraklar kesinlikle toplanmamalıdır. Çay getirmek isteyen müstahsillerimizin, 05373635060 nolu telefonu arayarak randevu almaları gerekmektedir."

Rize Ticaret Borsası (RTB) Çay Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇAYMER) nisan ayı içerisinde alımı yapılacak 2,5 yaprak elle toplanmış yaş çayın kilogram fiyatının 70 lira olduğu bildirildi.

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