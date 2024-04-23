23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karadeniz'de törenlerle kutlandı
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon'daki ilk tören, Cumhuriyet Alanı'nda organize edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Vali Aziz Yıldırım'ın koltuğuna, Ahmet Saka İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Uçar oturdu.
Kutlamalara daha sonra Hami Yıldırım İlkokulu'nun bahçesinde devam edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" öngörüsüyle yaktıkları bağımsızlık ateşinin 104. yılını kutlamamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okudukları törende, halk oyunları gösterileri sahnelendi, Türk halk müziği çocuk korosu konser verdi.
Vali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililerin katıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
- Rize
Rize'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Valilik tören alanındaki program, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara Yenişehir Spor Salonu'nda devam edildi.
Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in çocukların bayramını kutladığı törende, çeşitli gösteriler sunuldu, okullar arasında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de yer aldı.
- Ordu
Ordu'daki ilk tören ise Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun anıta çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Vali Muammer Erol'un koltuğuna Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Nina Özdemir oturdu.
Tayfun Gürsoy Parkı'nda devam eden kutlamalarda da çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Halk oyunları ve davul ritim gibi çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, şiirler okundu.
Törene, Vali Erol'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.
- Artvin
Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Cengiz Ünsal, Yeni Mahalle İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda, istiklalin sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edilişinin 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.
Ünsal, ülkenin her köşesinde coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ın çocukların ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil ettiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından, öğrenciler halk oyunları gösterileri sahneledi.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlanan törene, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyur da katıldı.
- Giresun
Giresun'da 23 Nisan kutlamaları Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından, çocukların bayramını kutladı.
Bugün üç coşkuyu bir arada yaşadıklarını belirten Serdengeçti, "Milli egemenlik coşkusu, bahar coşkusu ve geleceğimiz olan çocuklarımızın bayram coşkusu. Ne güzeldir ki sevinç üstüne sevinç yaşıyoruz. 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma çabasıdır. 23 Nisan, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için bir sevinç, coşku, dayanışma ve paylaşma günüdür." diye konuştu.
Kutlamalar, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.
- Gümüşhane
Gümüşhane'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'ün Valilik tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.
Vali Alper Tanrısever'in koltuğuna Fevzipaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Başak Şimal Okur, oturdu.
İl Özel İdaresi Sekreteri ile telefonda görüşerek okul bahçesine asfalt dökülmesini isteyen Okur, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i de arayarak yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.
Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi.
Kutlamalar, Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliği ile son buldu.
Törene, Vali Tanrısever'in yanı sıra Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
- Bayburt
Bayburt'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Şehit Recep Eşiyok İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda, öğrencilerin dans gösterileri ilgiyle izlendi.
Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerin katıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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