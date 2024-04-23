23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karadeniz'de törenlerle kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'daki ilk tören, Cumhuriyet Alanı'nda organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Vali Aziz Yıldırım'ın koltuğuna, Ahmet Saka İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Uçar oturdu.

Kutlamalara daha sonra Hami Yıldırım İlkokulu'nun bahçesinde devam edildi.

Vali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililerin katıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" öngörüsüyle yaktıkları bağımsızlık ateşinin 104. yılını kutlamamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in çocukların bayramını kutladığı törende, çeşitli gösteriler sunuldu, okullar arasında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Rize'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de yer aldı.

Törene, Vali Erol'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları ve davul ritim gibi çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, şiirler okundu.

Tayfun Gürsoy Parkı'nda devam eden kutlamalarda da çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Cengiz Ünsal, Yeni Mahalle İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda, istiklalin sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edilişinin 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Ünsal, ülkenin her köşesinde coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ın çocukların ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, öğrenciler halk oyunları gösterileri sahneledi.