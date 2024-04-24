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        Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

        Çaykur Rizespor, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:25
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        Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı
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        Çaykur Rizespor, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiası başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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