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        Rize'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Rize'de bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:44
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        Rize'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Rize'de bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde önceki akşam yaşanan tartışmada, Orhan Kork'u tabancayla 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan C.K. (21) ile olay sırasında yanında bulunan ve aynı araçla kaçtıkları belirlenen arkadaşı S.C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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