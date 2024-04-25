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        Rize'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Rize'de, arızalanan otomobile peş peşe 2 aracın daha çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:47
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        Rize'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Rize'de, arızalanan otomobile peş peşe 2 aracın daha çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Levent Dalmış (35) idaresindeki 53 LB 189 plakalı otomobil, Rize'den Artvin istikametinde ilerlerken Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde arıza yaptı.

        Dalmış, arızalanan aracını iterken, aynı yönden seyreden Yusuf K. yönetimindeki 53 DC 113 plakalı otomobil, Dalmış'a ve ittiği aracına çarptı. Muhammet Ş.C. idaresindeki 34 GLF 790 otomobil ise Yusuf K. idaresindeki otomobile çarptı.

        Kazada, Levent Dalmış ile Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Levent Dalmış'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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