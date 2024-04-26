Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "sıra gecesi" düzenlendi

        Rize'de, Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "sıra gecesi" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "sıra gecesi" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de, Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "sıra gecesi" organize edildi.

        İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Furkan Alper Topal şefliğindeki 8 öğretmen ve 36 öğrencinin yer aldığı koro çeşitli türküleri seslendirdi.

        Okul Müdürü Mehmet Kanbur, müzik ve resim bölümünde eğitim ve öğretime devam ettiklerini söyledi.

        Sıra gecesinin ders niteliğinde bir program olduğunu belirten Kanbur, "Kültürümüzün yaşatılması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Kanbur, programa yoğun katılım olduğuna işaret ederek, "Çok duygulu anlar yaşadık. Öğrencilerimizi sahnede görmek ve onlara bir şeyler öğrettiğimizi hissetmek bizi son derece mutlu etti. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Müzik öğretmeni Furkan Alper Topal ise salonda güzel bir enerji olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

        Öğrencilerden Tuğbanur Eksilmez de geceye hazırlanırken yorulduklarını ancak mutlu olduklarını anlattı.

        Belinay Yılmaz da "Hayatımda ilk defa sıra gecesine katıldım. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Bir daha olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ofluoğlu, Şube Müdürleri Selçuk Torpil ve Mehmet Kibaroğlu, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        ABD'de yeni George Floyd vakası
        ABD'de yeni George Floyd vakası
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Kalp nakli bekleyen Esila'nın memleketinden organ bağışı çağrısı
        Kalp nakli bekleyen Esila'nın memleketinden organ bağışı çağrısı
        Yeşilay'dan tulumlu sağlıklı yaşam yürüyüşü
        Yeşilay'dan tulumlu sağlıklı yaşam yürüyüşü
        Rize'de kahvehanelerde oturanlar "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşüne davet edildi
        Rize'de kahvehanelerde oturanlar "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşüne davet edildi
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
        Rize'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Rize'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı