Rize'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 113 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 188 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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