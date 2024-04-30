Rize'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 113 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 188 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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