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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:44
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 113 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 188 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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