THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi başlatacaklarını kaydetti.

Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi programda konuşan Ekşi, Rize'ye doğrudan uçuşlar için yapılabilecekleri planladıklarını anlattı.

"Orta Doğu, yurt içi satış başkanımız ve havalimanı müdürümüzle bir çalışma yaptık. Memnuniyet duyacağımız bir müjdeyi planladık ." diyen Ekşi, şunları kaydetti:

"Bütün şartlarımızı zorlayarak haftada 2 charter seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalıştı ve bize teyit verdi. Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferiyle süreci başlatmış olacağız. İnşallah THY'nin charter seferleri başladıktan sonra diğer havayollarının da bunu takip edeceğini, Rize charter seferlerinin artık standart bir uygulama haline geleceğini bekliyoruz. 2025 yılında gelecek talepler doğrultusunda burada daha fazla kaynak ayırma fırsatına sahip olacağız."