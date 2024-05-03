Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Rize'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

        Rize Isırlık Tabiat Parkı'nda düzenlene etkinliğe, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık, Orman İşletme Müdür Vekili Cemil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, davetliler ve 150 öğrenci katıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya katılanlar, çöp topladı ve yabani otları temizledi.

        Vali Yardımcısı İncesu, öğrencilerle birlikte orman yangınlarına sebep veren yabani otları temizlediklerini belirterek, "Amacımız orman yangınlarına karşı bir farkındalık yaratmaktı. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek istedik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
        ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
        Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kuraları çekildi
        Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kuraları çekildi
        Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor, İstanbul'a gitti
        Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor, İstanbul'a gitti
        "Pistlere sığmayan kayakçılar"dan Kaçkar Dağları'na tam not
        "Pistlere sığmayan kayakçılar"dan Kaçkar Dağları'na tam not
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak