Rize'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Rize'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

Rize Isırlık Tabiat Parkı'nda düzenlene etkinliğe, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık, Orman İşletme Müdür Vekili Cemil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, davetliler ve 150 öğrenci katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya katılanlar, çöp topladı ve yabani otları temizledi.