Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan M.Ş.Y. ve Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 75,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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