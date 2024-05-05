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        Rize'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Rize'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:08
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        Rize'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Rize'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmura rağmen yaklaşık 100 bisiklet tutkunu katıldı.

        Yeşilay Derneği Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, AA muhabirine, yağmura rağmen güzel bir katılım olduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Parkur biraz uzundu. Gencinden yaşlısına kadar herkes buradaydı. Çok mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise sporun içerisine her ailedeki çocukların en azından bir branşa veya spor dalına gitmesini istediklerini söyledi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan tur, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini takiben Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın bulunduğu noktadan sahil dolgu alanı atletizm pistinde sona erdi.

        Etkinlik sonunda katılımcılara ÇAYKUR çayı ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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