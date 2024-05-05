Rize'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Rize'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmura rağmen yaklaşık 100 bisiklet tutkunu katıldı.

Yeşilay Derneği Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, AA muhabirine, yağmura rağmen güzel bir katılım olduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Parkur biraz uzundu. Gencinden yaşlısına kadar herkes buradaydı. Çok mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.