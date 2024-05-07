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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:31
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Yapılan istihbarat çalışması neticesinde Çayeli Kemerköy mevkisinde takip edilen otomobil durdurularak yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 117 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda, M.E.K. (23) ve R.S. (33) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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