Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan istihbarat çalışması neticesinde Çayeli Kemerköy mevkisinde takip edilen otomobil durdurularak yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 117 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, M.E.K. (23) ve R.S. (33) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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